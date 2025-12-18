º´Çì»°µ®¤¬·ëº§¼°¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡ª ¥Ù¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬»¦Åþ¡¢¡ÖÇËÅ·¹Ó¤ÊÉ×ÉØ¤Ç¤¹¤¬¡×
º´Çì»°µ®¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö2025.12.7 Âç¹¥¤¤ÊÂçÀÚ¤Ê³§ÍÍ¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤ÆÌµ»ö·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Îº´Çì¤Î¤ª¤Ç¤³¤Ë¿·Ïº¤¬¥¥¹¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö½àÈ÷¤Ç²¿ÅÙ¤âÆ¬¤¬¥Ñ¥ó¥¯¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌµÎÏ¤µ¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â1ÈÖ¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªÎÁÍý¤ÏË«¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼°¤òµó¤²¤ë¤Þ¤Ç¤Î¶ìÏ«¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ë°Â¿´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£º´Çì¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤È·ëº§Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï4·î1Æü¡¢¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿®¤¸¤ë¤«¿®¤¸¤Ê¤¤¤«¤Ï³§ÍÍ¼¡Âè¤Ç¤¹¾Ð Happy April fool¡×¤Èµ¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢6·î¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï¸½Ìò¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¿¹¾ÈÉ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ëº§¼°¤ò½ª¤¨¤¿º´Çì¤Ï¡Ö¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ªÎé¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¡ÖÇËÅ·¹Ó¤ÊÉ×ÉØ¤Ç¤¹¤¬¤³¤ì¤«¤é¤âÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÀîºê½¡Â§¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ§¿Í¤ä¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
