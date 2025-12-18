◇バドミントン ワールドツアーファイナルズ2025 女子シングルス

バドミントン・ワールドツアーファイナルズが開幕し、女子シングルスは2戦目が行われました。

今大会は各種目年間ポイント上位8人が出場し、年間王者を決める大会。2グループに分かれて総当たりのグループステージを行い、各グループの上位2人がノックアウト方式の決勝トーナメントに進出します。女子シングルスでは日本から山口茜選手と宮崎友花選手が出場しています。

日本選手は2人とも同じグループに入り、初戦から日本人対決が行われ勝利した山口選手(世界ランク3位)。2戦目は同ランク7位のプトゥリ・クスマ・ワルダニ選手(インドネシア)と戦います。

2025年フランスで行われた世界バドミントン選手権大会で3度目の優勝を果たし、世界女王として挑む山口選手は第1ゲーム、3連続ポイントなどでさきにゲームポイントを奪いますが、ワルダニ選手の粘りの攻撃で22-24で落とします。しかし、第2ゲームは1度もリードを奪われずにつかむと、流れをつかんだ山口選手が第3ゲームも奪取し2-1(22-24、21-19、21-13)で勝利しました。

宮崎選手(同ランク9位)は世界ランク1位で2024年パリ五輪金メダリストのアン・セヨン選手(韓国)と対戦。王者の動きに対応していくものの得点が決まらず、0-2(9-21、6-21)で敗れました。

最終戦を残して山口選手とアン・セヨン選手が2勝ずつで決勝トーナメント進出を決めています。

▽予選グループ 日本選手の結果

第1戦

山口茜2-0宮崎友花

(21-14/21-17)

第2戦山口茜2-1プトゥリ・クスマ・ワルダニ(インドネシア)(22-24/21-19/21-13)宮崎友花0-2アン・セヨン選手(韓国)(9-21/6-21)