【RIZIN】野村駿太、左膝の大ケガで欠場 サトシの対戦相手はノジモフに変更で王座挑戦 ベイノアはヤン坊と対戦
大みそかの『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）で実施予定だったライト級タイトルマッチ「ホベルト・サトシ・ソウザvs.野村駿太」が、野村の負傷により試合中止となることが決定した。野村の代役としてイルホム・ノジモフが抜てきされ、引き続きライト級タイトルマッチとして行われる。
【画像】ABEMA PPV「朝倉未来応援チケット」の特典、割引キャンペーンの詳細など
また、ノジモフと対戦する予定だったブラックパンサー”ベイノア”は、新たに参戦する雑賀ヤン坊達也との対戦が決定した。
18日午後1時すぎからのインスタライブで、榊原信行CEOが野村の負傷と2つのカードを発表。野村は練習中の怪我により左膝前十字靱帯損傷、左大腿骨骨挫傷、左膝外側側副靱帯損傷と診断され、全治3ヶ月〜6ヶ月となることが明かされた。
なお、フアン・アーチュレッタの欠場により試合が中止となった新居すぐるの新たな対戦相手は、決定次第あらためて発表される。
【野村駿太コメント】
この度は、練習中の怪我によりドクターストップとなり、大晦日の試合を欠場することになりました。
楽しみしてくださったファンの皆様、関係者各位本当に申し訳ございません。
過去1調子良くて僕自身早く試合がしたくてワクワクしてたので、本当に悔しい気持ちと申し訳ない気持ちでいっぱいです。
さらに強くなった状態で復活できるようまた1から頑張って行きます。
■『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』変更カード
・ライト級タイトルマッチ
（王者）ホベルト・サトシ・ソウザ vs. （挑戦者）イルホム・ノジモフ
・ライト級ワンマッチ
雑賀“ヤン坊”達也 vs. “ブラックパンサー”ベイノア
【画像】ABEMA PPV「朝倉未来応援チケット」の特典、割引キャンペーンの詳細など
また、ノジモフと対戦する予定だったブラックパンサー”ベイノア”は、新たに参戦する雑賀ヤン坊達也との対戦が決定した。
なお、フアン・アーチュレッタの欠場により試合が中止となった新居すぐるの新たな対戦相手は、決定次第あらためて発表される。
【野村駿太コメント】
この度は、練習中の怪我によりドクターストップとなり、大晦日の試合を欠場することになりました。
楽しみしてくださったファンの皆様、関係者各位本当に申し訳ございません。
過去1調子良くて僕自身早く試合がしたくてワクワクしてたので、本当に悔しい気持ちと申し訳ない気持ちでいっぱいです。
さらに強くなった状態で復活できるようまた1から頑張って行きます。
■『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』変更カード
・ライト級タイトルマッチ
（王者）ホベルト・サトシ・ソウザ vs. （挑戦者）イルホム・ノジモフ
・ライト級ワンマッチ
雑賀“ヤン坊”達也 vs. “ブラックパンサー”ベイノア