¡¡18Æü¤Î½°µÄ±¡Ë¡Ì³°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖµìÀ«¤ÎÄÌ¾Î»ÈÍÑ¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤¬Ê¶µê¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄÉµÚ¤ò¼õ¤±¤ëÍ³ÉÛ¿³µÄ´±¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾¾²¼Îè»ÒµÄ°÷¤Ï¡¢º£¸å5Ç¯´Ö¤Î½÷ÀÀ¯ºö¤Ê¤É¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ëÂè6¼¡ÃË½÷¶¦Æ±»²²è´ðËÜ·×²è¤ÎºöÄê¤Ë¸þ¤±¡¢À¯ÉÜ¤ÎÃË½÷¶¦Æ±»²²è²ñµÄ¤¬¤Þ¤È¤á¤¿Åú¿½°Æ¤Ë¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤Î»ýÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÖµìÀ«¤ÎÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤ÎË¡À©²½¡×¤òµá¤á¤ëÊ¸¸À¤òÆâ³ÕÉÜ¤¬ÆÈÃÇ¤Ç²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅú¿½°Æ¤Ë²ÃÉ®¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÍ³ÉÛÏÂ²Å»Ò´±Ë¼¿³µÄ´±¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£ÈÌ¤Î¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢Î¾ÅÞ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÉ¬Í×¤Ê¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢ÃË½÷¶¦Æ±»²²è¶É¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Æ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢´Ø·¸¾ÊÄ£¤È¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¡¢²«ÀîÅÄÂç¿Ã¤ÎÎ»²ò¤òÆÀ¤Æ¡¢µÄÄ¹¤Ç¤¢¤ëÆâ³Õ´±Ë¼Ä¹´±¤Ë¤âÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë·çÀÊÍ½Äê¤ÎÊý¤ò´Þ¤á¤ÆÍ¼±¼ÔµÄ°÷¤Î³§ÍÍÊý¤ËÊÑ¹¹²Õ½êÅù¤òÌÀ¼¨Åª¤ËÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Åú¿½°Æ¤È¤·¤ÆµÄÏÀ¤Ë¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë12Æü¤Î²ñµÄ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¾¾²¼µÄ°÷¤Ï¡Ö¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤Î³ÕÎ½¤Ø¤Î»Ø¼¨½ñ¡×¤È¡ÖÅú¿½°Æ¤Ë²ÃÉ®¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤òÆÉ¤ß¾å¤²¡Ö¼óÁê»Ø¼¨½ñ¤Ë´ð¤Å¤«¤º¡¢Ï¢Î©¹ç°Õ½ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ²ÃÉ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¸øÌ³°÷¤Î³§ÍÍ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï·ûË¡¤Ë¤âÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡³¬ÌÔ°Ñ°÷Ä¹¤Ë¡ÖÍ³ÉÛ¤µ¤ó¡¢¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤ÆÃ¼Åª¤Ë¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÂ¥¤µ¤ì¤¿Í³ÉÛ¿³µÄ´±¤Ï¡Ö¤ª¿Ò¤Í¤ÎµºÜ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢º£ÈÌ¤Î¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¹ç°Õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÉ¬Í×¤Ê¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÁíÍý¤ä´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤âÅúÊÛ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î¸½ºß¤Î¸«²ò¡¦ÂÐ±þ¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢ÃË½÷¶¦Æ±»²²è¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Æ¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤Þ¤·¤Æ¡¢12Æü¤Î²ñµÄ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¾¾²¼µÄ°÷¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤Í¡¢¤½¤Î»Ø¼¨½ñ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Ø¼¨¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾¡¼ê¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢Èô¤Ó±Û¤¨¤ÆË¡Åª¸úÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤ò½ñ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Í¡¢¤³¤ì¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸øÌ³°÷¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢·ûË¡¤ÎÂè15¾ò¤Î2¹à¡ØÁ´¤Æ¸øÌ³°÷¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÎÊô»Å¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ°ìÉô¤ÎÊô»Å¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸øÌ³°÷¤Ï¡¢·ûË¡¤Ë½¾¤¤¡¢À¯¼£ÅªÃæÎ©À¤òÊÝ¤Á¡¢ÆÃÄê¤Î¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñÌ±Á´ÂÎ¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò¾¡¼ê¤Ë»Ø¼¨½ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡ØÀ¯¸¢¹ç°Õ½ñ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤ÑÀ¯ÅÞ´Ö¤Î¹ç°Õ½ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆË¡Åª¸úÎÏ¤â»ý¤¿¤»¤Ê¤¤ã¥À¥á¤«¤·¤é¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÇµÄÏÀ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡© ¤½¤ì¡¢ËÜÅö¤ËÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¡© ¤â¤¦°ìÅÙ¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Í³ÉÛ¿³µÄ´±¤Ï¡Öº£ÈÌ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢Êý¿Ë¤ÎÆâÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Í¿ÅÞ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÉ¬Í×¤Ê¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤Ä¤Þ¤êÀ¯ÉÜ¤È¤·¤ÆÍ¿ÅÞ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éÉ¬Í×¤Ê¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢ÃË½÷¶¦Æ±»²²è¶É¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Æ¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤Æ12Æü¤Î²ñµÄ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¾¾²¼µÄ°÷¤Ï¡Ö²¿ÅÙÊ¹¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸Åú¤¨¤·¤«ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤Í¡¢¤Ê¤¼12·î12Æü¤ËÅú¿½°Æ¤Î°Æ¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤³¤ÇÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£¡ØµÄÏÀ¤Ë¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆþ¤ì¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼óÁê¤Î»Ø¼¨½ñ¤ò¥Ý¡¼¥ó¤ÈÈô¤Ó±Û¤¨¤ë¤Ç¤¹¤è¡£¡ØË¡Åª¸úÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤ÎÁÏÀß¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¾¡¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤È»ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»×¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¯ÉÜ¤Î¡¢¼óÁê¤Î»Ø¼¨½ñ¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡© µìÀ«¤ÎÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ÎÀ°Íý¤ÈÉ¬Í×¤Ê¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¸µ¤Ï¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Ï¡Ø´û¤ËÀ¯ÉÜ¤¬¸½ºß¤ÎÉ×ÉØÆ±»áÀ©ÅÙ¤ËÂå¤ï¤ëÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢1996Ç¯¤ÎË¡À©¿³µÄ²ñ¤ÎÅú¿½¤ÇÆ³Æþ¤¬Äó¸À¤µ¤ì¤¿ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Æâ³ÕÉÜ¤È¤·¤ÆµìÀ«¤ÎÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎË¡À©ÅÙ¤òÀ¯ÉÜÊý¿Ë¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦²áµîÅúÊÛ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¡¢À¯ÉÜ¸«²ò¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡© µìÀ«¤ÎÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤ÎË¡À©ÅÙ¤òÀ¯ÉÜÊý¿Ë¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤³¤ÎÀ¯ÉÜ¸«²ò¤Èº£²óÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡³¬°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖÍ³ÉÛ¤µ¤ó¡¢ÅúÊÛ·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Ê¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ËÃ¼Åª¤Ë¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¾¾²¼µÄ°÷¤â¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ÈÇ°¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÍ³ÉÛ¿³µÄ´±¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½¾Íè¤è¤ê¡¢ÃË½÷¶¦Æ±»²²è¤Î¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤ËµìÀ«»ÈÍÑ¤Î³ÈÂç¤ä¤½¤Î¼þÃÎ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢Í¿ÅÞ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¯ÉÜ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤½¤Î¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤À¤¬¡¢³¬°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖÍ³ÉÛ¤µ¤ó¡¢»ä¤Î»Ø¼¨Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡© Ê¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ËÃ¼Åª¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤·¤¿¡£
¡¡Í³ÉÛ¿³µÄ´±¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÉ¬Í×¤Ê¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¾¾²¼µÄ°÷¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ÈÄÉ·â¡£
¡¡Í³ÉÛ¿³µÄ´±¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÅúÊÛ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¸½ºß¤ÎÊý¿Ë¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¡¡¤³¤Î²óÅú¤Ë¤Ï³¬°Ñ°÷Ä¹¤â¡ÖÊÑ¤¨¤¿¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
40ÉÃ¡Ö²»À¼¥ª¥Õ¡×¤Ë
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎµÄÏÀ¤â¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¾¾²¼µÄ°÷¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤Ç¤¹¤Í¡¢Âç¿Ã¤Ç¤â¤Ê¤¤Êý¤¬¾¡¼ê¤ËÀ¯ÉÜ¸«²òÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¡¢ËÜÅö¤ËÌäÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡© ¹â»ÔÁíÍý¤¬µìÀ«»ÈÍÑ¤ÎË¡Åª¸úÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢¡È¤½¤ÎÇÉ¡É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¹â»ÔÁíÍý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯ÉÜ¸«²ò¤ò¤½¤¦¤ä¤¹¤ä¤¹¤È¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢»Ø¼¨½ñ¤òÃúÇ«¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¤Í¡¢¾¡¼ê¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦°ìÅÙ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ÄûÀµ¤¹¤ë¤Ê¤éÄûÀµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯ÉÜ¸«²ò¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤ÎË¡À©ÅÙ¡¢À¯ÉÜÊý¿Ë¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡¢µìÀ«¤ÎÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤Ï¡£¤³¤ì¤¬¸«²ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¤â¤¦°ìÅÙ¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤ªÅú¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È³ÎÇ§¡£
¡¡Í³ÉÛ¿³µÄ´±¤Ï¡ÖÀè¤Û¤É»ä¤ÎÅúÊÛ¤¬¸í²ò¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî¤ÎÀ¯ÉÜÊý¿Ë¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤è¤¯Àººº¡¦¶ãÌ£¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¥ä¥¸¤È¼º¾Ð¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡³¬°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ìÃ¶Â®µ¤ò»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤·¡¢¹ñ²ñ¤Î²»À¼¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó40ÉÃ¸å¤Ë¼Áµ¿¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¡¢¾¾²¼µÄ°÷¤¬¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£À¯ÉÜ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸«²ò¤Ï¡ØÉ×ÉØÆ±À«À©ÅÙ¤ËÂå¤ï¤ëÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢1996Ç¯¤ÎË¡À©¿³µÄ²ñ¤ÎÅú¿½¤ÇÆ³Æþ¤¬Äó¸À¤µ¤ì¤¿ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Æâ³ÕÉÜ¤È¤·¤ÆµìÀ«¤ÎÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎË¡À©ÅÙ¡¢À¯ÉÜÊý¿Ë¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤³¤ì¤¬À¯ÉÜ¸«²ò¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯ÉÜ¸«²ò¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡¢YES¤«NO¤«¤Ç¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈºÆÅÙµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£
¡¡³¬°Ñ°÷Ä¹¤Ë¡ÖÃ¼Åª¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ£¤ò»É¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿Í³ÉÛ¿³µÄ´±¤Ï¡ÖÅö»þ¤ÎÅúÊÛ¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤è¤¯Àººº¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢µì»á»ÈÍÑ¤ÎË¡À©²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ï¢Î©¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Í¿ÅÞ¤È¶ÛÌ©Ï¢·È¤·¤Ä¤ÄÉ¬Í×¤Ê¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¾¾²¼µÄ°÷¤Ï¡ÖYES¤«NO¤Ç¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£YES¤ÎNO¤«¤ÇÀ¯ÉÜ¸«²ò¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Í³ÉÛ¿³µÄ´±¤Ï¡ÖÅö»þ¤ÎÅúÊÛÅù¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤è¤¯¶ãÌ£¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¸½ºß¤ÎÊý¿Ë¤ÏÀè¤Û¤É¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡¢¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÅúÊÛ¤ÎÄÌ¤ê¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¾¾²¼µÄ°÷¤Ï¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¹â»ÔÁíÍý¤ÎÅúÊÛÄÌ¤ê¡Ù¤Î°ÕÌ£¤¬Á´¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÅúÊÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍ³ÉÛ¿³µÄ´±¤ÏÌÀ³Î¤Ê²óÅú¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢¼¡¤Î¼ÁÌä¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë