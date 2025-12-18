TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の「名探偵津田 90分SP」が17日、放送された。お笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が探偵に扮（ふん）する「名探偵津田 第4話〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」前編で、早速ネット上で考察が白熱している。

死んだ劇団ひとりのLINEから実家の江田島家の相続問題に巻き込まれていることが判明。急きょ、実家のある群馬県館林市へ飛んだ。すると、父の江田島皇次が密室で亡くなっていた。そこには「息子に毒を盛ったのは私だ」などと書かれているダイイングメッセージがあった。その後、劇団ひとりの死因が電気ではなく、毒だったことが分かった。さらに、次男の江田島玖馬も部屋で殺されていた。部屋の中で絵の具が1個だけ、なくなっていた。

X（旧ツイッター）では、なくなった絵の具から考察が白熱。青みがかった緑色「ビリジアン」だったと指摘する説が拡散された。「ビリジアン」は小籔千豊が昔、お笑いコンビで活動していた際に名乗っていた名前だ。今回、小藪は電気イスゲームに参加していたことから、考察に一気に熱が帯びた。Xでは「名探偵津田、次男が死んでいた部屋でなくなってた絵の具が緑。その絵の具がビリジアンだとしたら、小籔が組んでたコンビの名前ってこと？」「無くなった色のビリジアンの事でYouTubeで小藪のこと調べてたら小藪のチャンネルにこんな動画あったんだが…まさか関連してるのか？」などのコメントがあった。

さらに小籔は10月3日にインスタグラムで名作映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズに登場する車型タイムマシン「デロリアン」の画像をアップしていた。その画像に「タイムマシンがあったらやりたこと」「○○に会いに行く」「○○をのぞきに行く」などの文字があった。今回、津田は「デロリアン」そっくりのタイムマシンで100年前にさかのぼっている。

このことから、小藪が黒幕だとする説が一気に盛り上がった。だが、冷静な一般ユーザーが「【悲報】ビリジアンあった。なくなってるのは明るめの緑、パーマネントグリーンかカドミウムグリーンか」「ビリジアンあるなー」などと指摘。実際の映像にはビリジアンの絵の具とみられるものが確認できる。小藪黒幕説は現在、小康状態となっている。