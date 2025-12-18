女優の北川景子が１８日、都内で「森トラスト」初ＣＭ発表会に出席した。

ＣＭで着用した貴婦人姿の衣装で登壇。イベントではサイコロを転がしてすごろくをすることになったが、「ロックオンしていた目標」について尋ねられると「いつか主演で映画賞をいただきたいなと思って頑張ってきたんですけど、今年は２つもいただくことができて、念願かなってといううれしい瞬間があった」と「第５０回報知映画賞」などの受賞に感激したことを明かし「トロフィーをいただいて家に持ち帰ったり、事務所のみんなに見せたりすることができたのがすごくうれしかった」と笑みをみせた。

さらに北川は「子どもを育てたり学校の行事とかをやりながらも仕事も両輪で倒れることなくできたのは本当に良かったな」と育児と役者業との両立に手応え。来年の抱負について「体温」と記し「（映画「ナイトフラワー」で共演の）森田望智さんが『格闘技をしたら筋力がついたからか、体温が高くなって風邪をひかなくなった』という話をお聞きして。私は百発百中で子どもの風邪がうつっているので、自分の体温を上げて広げていきたい」と温活に意欲をみせていた。