タレントの若槻千夏が１８日、都内でレチスパ１日アンバサダー発表会に登場した。

「頭皮にもスキンケアを」がテーマのヘアケアブランド「レチスパ」のアンバサダーに就任した若槻は、ブランドカラーのオレンジ色の衣装で登場。「今年は、髪を下ろしてバラエティーに出るっていうのを意識した１年だったんです。なので、年末にこんな素敵なアンバサダーができて光栄です」と喜んだ。

２０代はずっと金髪だったという若槻は、最近になって髪のメンテナンスの重要性を感じているという。「（当時の自分に）『ほどほどにしときな』って言いたい。髪の毛の知識がなかったので、４０代になって髪の毛の大切さが身についてきて、２０代、３０代で知っとけば良かったな」と語った。

イベント内で、今年１年を表す漢字一文字を聞かれると、「喋」と回答。「すごくしゃべった１年だなと思いました。本当は黙ってお金を稼ぎたい（笑）。４０代って背中で見せる感じだと思っていたんですけど、予想以上にしゃべっている自分に驚いている。しゃべらなくても稼げる人生プランにしたいなと思っています」と明かし、会場の笑いを誘った。