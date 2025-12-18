“節約家”として知られるお笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえ（49）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。子供が習い事を辞めた理由を明かした。

現在、中学3年生の長男、小学6年生の次男、小学4年生の長女を育てているくわばた。子供たちの習い事について「3人で2個、月謝2万6000円」と発表されると、その内訳を「長男がサッカーをやってて、次男もサッカーをやってて、一番下は何もやってないんです。だから2つだけ」と説明した。

そして「サッカーは自分でやりたいって言って、一番下の子もチアリーディングをやってたんですけど、みんなで組み体操みたいなのをする」と解説。しかし長女は「家で家族5人でやろうと思ったらできるから辞めたい」と申し出たという。

レギュラー陣が爆笑する中、相方の小原正子は「絶対、親のことを気を遣ってとちゃう！？」とツッコミ。くわばたは否定しながら「たしかに家でもできるんで、やってたんで、ほんならもうええかって」と辞めさせた経緯を告白。長女のその後について、くわばたは「今は鬼ごっこに命をかけてます。放課後の鬼ごっこが凄いです」と語っていた。