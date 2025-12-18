¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¦º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¡Û¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Î4¥Á¡¼¥à·è¤Þ¤ë¡¡ÆüËÜ¤ÏÍ½ÁªÇÔÂà¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ìÆ¨¤¹¡È2ÏÈ¡É¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦Àï¤¤¤Ï²Â¶¤Ë
¡þ¥«¡¼¥ê¥ó¥° ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¢¥«¥Ê¥À)
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Î¡È2ÏÈ¡É¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ½ª·èÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À4¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÍ½Áª¤ÏÁ´16¥Á¡¼¥à¤¬2¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÁíÅö¤¿¤êÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×A1°Ì¤È¥°¥ë¡¼¥×B1°Ì¤¬ÂÐ·è¤·¾¡Íø¤·¤¿Êý¤¬1ÏÈ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£Éé¤±¤¿Êý¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×A2°ÌÂÐ¥°¥ë¡¼¥×B2°Ì¤Î¾¡Íø¥Á¡¼¥à¤ÈÀï¤¤¡¢¤½¤³¤Ç¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬»Ä¤ê¤Î1ÏÈ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥ë¡¼¥×A¤ÎÆüËÜ¤Î¾®·êÅíÎ¤Áª¼ê¡¢ÀÄÌÚ¹ëÁª¼ê¥Ú¥¢¤ÏºÇ½ªÀï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤¬´þ¸¢¤·¤¿¤¿¤áÉÔÀï¾¡¤Ç5¾¡2ÇÔ¤Ç½ª¤¨¡¢Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¡¢¥Á¥§¥³¤¬¾¡¤Æ¤ÐÍ½ÁªÇÔÂà¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥§¥³¤¬2ÅÙ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥ó¥É¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É½ª»Ï¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Á9-3¤Ç¾¡Íø¡£ÆüËÜ¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¥Á¥§¥³¤¬1°ÌÄÌ²á¡¢´Ú¹ñ¤¬2°ÌÄÌ²á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×B¤âßõÎõ¤ò¶Ë¤á¤¿Àï¤¤¤ò½ª¤¨¡¢1°Ì¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢2°ÌÃæ¹ñ¤¬¶¦¤Ë6¾¡1ÇÔ¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£