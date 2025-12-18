タレントのベッキー（41）が17日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。豪華ホームパーティーの様子について語った。

この日はお笑いコンビ「オズワルド」とトークを展開。伊藤俊介と畠中悠の酒の飲み方の話題から、伊藤は「ホームパーティーでしか飲まないでしょ、ベッキーさんは」と話を振った。

「ベッキーさんのホームパーティーはエグいらしいからな」と続けると、畠中は「主催するんですか？自分で料理作って」と質問。ベッキーは「そうそうそう。全部自分で料理作って。この間、芸人さんいっぱい来た」と平然と話した。

メンバーは「見取り図・盛山（晋太郎）さん、（相席スタート・）山添（寛）っち、ニューヨーク・嶋佐（和也）さん、コットンの西村（真二）さんが来た」とベッキー。西村については「きょんさんが来る予定だったのに、急きょ変わっちゃって」と打ち明けた。

伊藤が「そんなことある？」と驚くと、ベッキーは「私、別にこの日にホームパーティーやるから来てくださいっていうことはないんですよ。絶対に誰かがやりたいって言って、じゃあ人を集めますっていうことになるんで」と説明した。

芸人以外も来ると言い、その会の他のメンバーを聞かれると「女優だからやめとこうか」「女優と女優とプロレスラー」とだけ話した。

伊藤が「絶対にあのネットフリックスの周りじゃないですか」とネットフリックスのドラマ出演者かと怪しむと、ベッキーは「違う。プロレスラーはゴメン、フワちゃん」とぶっちゃけた。

「だからその時のホームパーティーも、盛山くんが“ベッキーさんちのホームパーティー行きたいんですけど”って言ってくれて。“じゃあやりましょう”って言って。たぶん芸人さんからは番号聞きづらいんだろうなと思って連絡先聞かせてもらって。盛山くんが西村くんと嶋佐さんを集めた」と回顧した。

さらに「山添さんは誘ってないのに、うわさを聞きつけて。この日にベッキーのうちでホームパーティーがあるらしいって言って、知人を通じて来たいって言ってきて、来やがった」と笑ってみせた。

料理は何を作るのかと問われ「アヒージョとか、ブラータのサラダとか」「お酒はあらゆるお酒が並んでいるし、あらゆるコップとかグラスがあるから、好きな器で飲めるみたいな」と声を弾ませた。

「それは誘っていいんですか、伊藤さん」と確認すると、伊藤は「全然全然。行かせてください」と歓迎した。ベッキーは自身と伊藤が共演している番組に出演している「キャバ（クラ嬢）ちゃとかも呼んでやってみたい」と明るく話した。