彼氏に浮気をされても許してしまう女子っていますよね。ただ、浮気をする男性は何度も繰り返すもの。一度でも浮気を許したら二度目、三度目……と何度も裏切られ続けることになります。そんな彼氏とは潔く別れたほうが自分のためですよね。今回は、浮気常習犯の彼氏をフッた話をご紹介いたします。

振り回されるのはウンザリ！

「彼氏はこれまでに何度も浮気をして、私のことを裏切ってきました。でも彼氏のことが好きだし、『もう二度と浮気はしないから！』という言葉を信じて、その度に許してきたんです。それなのに、また彼氏の浮気が発覚。一人で悶々と考えていると『何回も浮気されるしダメダメなところいっぱいあるし……』『なんでこんなに振り回されなきゃいけないの!?』と思うように。そう考えるとだんだんものすごく腹が立ってきました。こんな人と付き合っていてもなんのメリットもないな、と思って彼氏に別れを告げました。

誰かに後押しされたわけじゃないのに、ある日突然プツッとなにかが切れたかのような感覚になり、一気に彼氏への気持ちが冷めましたね」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 浮気常習犯の彼氏と付き合っていても、得られるものはなに一つありません。いいように利用されているだけということに早く気づいて、別れるのが一番ですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。