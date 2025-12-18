【セブン】12月18日に無料でもらえる商品を拡大。「ガルボ」や「ハリボー」をお得にゲットできるお得企画の追加きた！

セブン-イレブン各店では、2025年12月18日から24日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

「チョコラBB」も無料

1つめの対象商品は、エーザイ「チョコラBB リッチセラミド」（50ml）です。

1本購入すると、「チョコラBB」の「スパークリング グレープフルーツ＆ピーチ味」「スパークリング マスカット味」「スパークリング ゼロトリプル」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、「ソルマック5」（50mL）と「チオビタ・ドリンク」（100mL）。

どちらか1本を購入すると、「チオビタ・ドリンク」（100mL）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、明治「ミルクチョコレート スティックパック」「ブラックチョコ スティックパック」「ストロベリーチョコ スティックパック」です。

いずれか1個を購入すると、「ガルボ」の「チョコ ポケットパック」「つぶ練り苺 ポケットパック」「ブラック ポケットパック」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、「ハリボー」の「ハッピーコーラ」「ハッピーグレープ」「サワーアップルリング」。

いずれか1個を購入すると、「ハリボー ゴールドベア」（45g）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも12月25日から26年1月7日まで。

健康を気遣うドリンクや小腹を満たすお菓子をお得にゲットするチャンスです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ