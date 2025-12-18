viviON THOTH BLANKET「悪役令息に転生したけど、破滅エンドは嫌なので主人公を育てます」第1巻を2026年1月16日に発売
第1巻帯あり書影
【拡大画像へ】
viviONは、コミックレーベル「viviON THOTH BLANKET」より「悪役令息に転生したけど、破滅エンドは嫌なので主人公を育てます」第1巻を2026年1月16日に発売する。価格は850円。各書店の特典情報も併せて解禁されている。
正義感の強い警察官の平谷将は、ある日、交通事故から子供を守り死んでしまう。
目を覚ますと、かつて熱中したRPGの悪役「ファレン」に転生していた―！
シナリオ通りに行くと、俺は「光の国」騎士団の主人公・レイを虐めた挙句最後には殺されてしまう…。
破滅的な結末を回避するには、レイを育て、ハッピーエンドに導くしかない！
10年後、才色兼備な騎士団副隊長に成長したレイの様子がおかしい…。
やたら懐いてきて、熱っぽい眼差しで見つめてくる！？
さらには、ひざまずき「俺とデートしてください」とお願いされてしまい――
どうしてこうなった！？
帯なし書影
特典情報
【アニメイト】
描き下ろし4Pリーフレット
【コミコミスタジオ】
有償特典：アクリルコースター
無償特典：描き下ろし4Pリーフレット
【メロンブックス・フロマージュブックス】
イラストカード
【ステラワース】
たたきかつお先生複製サイン入り2L判ブロマイド
【ホーリンラブブックス】
ホーリン特典イラストブロマイド
【とらのあな】
両面イラストカード
【viviON BLUE】
viviON BLUE限定ペーパー
【Renta!】
描き下ろし漫画2P
【電子書店共通】
描き下ろし漫画2P
※いずれも一部店舗のみでの実施となります。
※各特典には数に限りがございます。なくなり次第終了となります。
※特典配布方法は店舗によって異なる場合がございます。
※お問い合わせは各販売店へお願いいたします。