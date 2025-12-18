【悪役令息に転生したけど、破滅エンドは嫌なので主人公を育てます 第1巻】 2026年1月16日 発売 価格：850円

第1巻帯あり書影

【拡大画像へ】

viviONは、コミックレーベル「viviON THOTH BLANKET」より「悪役令息に転生したけど、破滅エンドは嫌なので主人公を育てます」第1巻を2026年1月16日に発売する。価格は850円。各書店の特典情報も併せて解禁されている。

【あらすじ】

正義感の強い警察官の平谷将は、ある日、交通事故から子供を守り死んでしまう。

目を覚ますと、かつて熱中したRPGの悪役「ファレン」に転生していた―！

シナリオ通りに行くと、俺は「光の国」騎士団の主人公・レイを虐めた挙句最後には殺されてしまう…。

破滅的な結末を回避するには、レイを育て、ハッピーエンドに導くしかない！

10年後、才色兼備な騎士団副隊長に成長したレイの様子がおかしい…。

やたら懐いてきて、熱っぽい眼差しで見つめてくる！？

さらには、ひざまずき「俺とデートしてください」とお願いされてしまい――

どうしてこうなった！？

帯なし書影

特典情報

【アニメイト】

描き下ろし4Pリーフレット

【コミコミスタジオ】

有償特典：アクリルコースター

無償特典：描き下ろし4Pリーフレット

【メロンブックス・フロマージュブックス】

イラストカード

【ステラワース】

たたきかつお先生複製サイン入り2L判ブロマイド

【ホーリンラブブックス】

ホーリン特典イラストブロマイド

【とらのあな】

両面イラストカード

【viviON BLUE】

viviON BLUE限定ペーパー

【Renta!】

描き下ろし漫画2P

【電子書店共通】

描き下ろし漫画2P

※いずれも一部店舗のみでの実施となります。

※各特典には数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

※特典配布方法は店舗によって異なる場合がございます。

※お問い合わせは各販売店へお願いいたします。