ナゲッツ戦で惜敗したロケッツ…審判を批判したイーメイ・ユドカHCへ約387万円の罰金処分

12月18日（現地時間17日、日付は以下同）。NBAは、ヒューストン・ロケッツのイーメイ・ユドカHC（ヘッドコーチ）へ2万5000ドル（約387万5000円）の罰金処分を科したと発表した。

その対象になったのは、16日のデンバー・ナゲッツ戦。ロケッツは同点16度、リードチェンジ17度を数えた激戦を延長の末に125－128で落としたのだが、その試合後にユドカHCがレフェリー陣の判定に「（自分が）長い間見てきた中で、最も酷い審判だった」と批判。

「2人の審判は本来そこにいるべきではないし、クルーチーフはまるでスターに酔いしれていたようで、判定に一貫性がなかった。もっとテクニカルファウルを取らなければならなかったと思う」

ちなみに、試合後に公開されたNBAの“Last Two Minute”（L2M）リポートで、延長に入ってから3つの誤審があり、ティム・ハーダウェイJr.（ナゲッツ）へのファウルを審判が見逃し、ケビン・デュラントとアメン・トンプソン（いずれもロケッツ）には誤ったファウルがコールされたと記されていた。

延長残り1分40秒にコールされたデュラントのファウルによって、ニコラ・ヨキッチがフリースロー2本を決めてナゲッツが5点リードとし、残り47.0秒のトンプソンのファウルでジャマール・マレーがフリースロー2本を成功させたことで、ナゲッツがリードを6点へ広げていた。

ただ、試合後に審判を批判したユドカHCへ罰金処分が科されたものの、試合結果が変わることはない。ナゲッツのホーム開催（ボール・アリーナ）だったとはいえ、3点差で惜敗したこともあり、指揮官の怒りが収まることはなさそうだ。