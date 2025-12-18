澁澤倉庫<9304.T>が後場に上げ幅を拡大している。同社は１８日正午、２６年３月期の業績予想の修正を発表。今期の最終利益予想を従来の５５億円から６１億円（前期比２４．３％増）に引き上げた。あわせて期末配当予想について従来の見通しから６円増額し３０円に見直しており、評価されたようだ。



フジテック<6406.T>株に対する公開買い付けに応募し、投資有価証券売却益として２６億５８００万円を特別利益として計上する。一方、老朽化施設の解体工事に伴う特別損失の発生も織り込んだ。年間配当予想は５４円となる。前期の年間配当は株式分割を考慮したベースで３５円だった。今期の売上高と営業利益、経常利益の予想は据え置いた。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS