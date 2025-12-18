LDH JAPANが年末にLaLa arena TOKYO-BAYで開催するライブにあわせて、三井住友銀行が提供する総合金融サービス『Olive』との大型コラボレーションキャンペーンを本日12月18日より行う。

今回のキャンペーンでは、当選者だけが参加できるスペシャルイベントをはじめ、LDHアーティストとの多彩なコラボ企画が展開。期間中にキャンペーンサイトからのエントリーとOliveアカウント申込を行った方には、アーティストからのメッセージ動画が必ず貰えるキャンペーンのほか、指定日時点で一定の口座残高条件を満たした場合には、スペシャルイベント招待や直筆サイン入りTシャツ、限定デザインスピーカーなど、ここでしか手に入らない特典が抽選で付与される。

また、12月24日、25日開催の『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER THE FINAL" ～大暴年会～』、12月26日開催のNEO EXILE（LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONY）による『NEO EXILE SPECIAL LIVE 2025』、12月28日開催の『BALLISTIK BOYZ×PSYCHIC FEVER SPECIAL STAGE 2025 "THE FESTIVAL" ～年末大感謝祭～』の各ライブ会場でもキャンペーンを開催。Olive会員専用レーンの設置をはじめ、ららぽーとTOKYO-BAYでのコラボビジュアル施策など、年末ライブと連動した企画も多数用意されている。

そのほかの施策も随時公開予定。詳細はキャンペーンサイトにて確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）