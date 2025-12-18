夜更けのバケットグラタン


年末年始の楽しみといえば、おいしい料理。せっかくなら華やかで、お店のような一皿を楽しみたい！という方のために、意外に簡単につくれるビストロレシピをご紹介します。下ごしらえをしたら、後は鍋やオーブンにおまかせ！ほったらかすだけで、特別な料理のできあがりです。

おもてなしにもぴったりの、SNSで人気の料理研究家Makoさんのレシピを紹介します。

※本記事はMako著の書籍『オーブン＆鍋でほったらかし！ くいしんぼうの幸せレシピ』から一部抜粋・編集しました。

ベシャメルソースいらず


■夜更けのバゲットグラタン

◆材料（2人分）

玉ねぎ……1 個（薄切り）

マッシュルーム……6 個（薄切り）

にんにく……1 片（みじん切り）

白ワイン（または水）……大さじ2

A 水……250ml

　顆粒コンソメ……小さじ2

　塩、粗びき黒こしょう……各少々

バター……25g

バゲット（厚さ2cm）……6 枚

ピザ用チーズ……適量（たっぷりめ）

◆作り方

1. フライパンにバター20gを溶かし、にんにくと玉ねぎを入れ、玉ねぎがしんなりするまで中火で炒める。

2. マッシュルームを加えてさらに炒め、白ワインを加えて煮汁が半分になるまで煮詰める。Aを加えて3〜4分煮る。

3. バゲットにバター5gを均等にのせ、軽く焼き色がつくまでトーストする。

4. 耐熱皿（今回は25.5×20×4cm のものを使用）に入れた2 に3 を浸し、ピザ用チーズをのせる。220℃に予熱したオーブンで8〜10分、チーズがこんがり色づくまで加熱する。

＜以下の加熱方法でもOK＞

・オーブントースター（1000W）…6〜8分加熱する。

・両面焼きグリル（中火）… 6〜7分加熱する。

POINT

耐熱皿は大きすぎないものが◎


耐熱皿に具材を入れたときにバゲットがしっかりスープにひたるよう、耐熱皿は大きすぎないものが◎

※加熱時間は、オーブントースターは 1000Wを基準にしています。機種やメーカーによって異なりますので、様子を見ながら加熱してください。

著＝Mako／『オーブン＆鍋でほったらかし！ くいしんぼうの幸せレシピ』