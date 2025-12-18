【おもてなしレシピ】へとへとな夜でも作れる魅惑の「夜更けのバゲットグラタン」
【おもてなしレシピ】ほったらかしで作る、「豚肩ロースとりんごの白ワイン蒸し」
年末年始の楽しみといえば、おいしい料理。せっかくなら華やかで、お店のような一皿を楽しみたい！という方のために、意外に簡単につくれるビストロレシピをご紹介します。下ごしらえをしたら、後は鍋やオーブンにおまかせ！ほったらかすだけで、特別な料理のできあがりです。
おもてなしにもぴったりの、SNSで人気の料理研究家Makoさんのレシピを紹介します。
■夜更けのバゲットグラタン
◆材料（2人分）
玉ねぎ……1 個（薄切り）
マッシュルーム……6 個（薄切り）
にんにく……1 片（みじん切り）
白ワイン（または水）……大さじ2
A 水……250ml
顆粒コンソメ……小さじ2
塩、粗びき黒こしょう……各少々
バター……25g
バゲット（厚さ2cm）……6 枚
ピザ用チーズ……適量（たっぷりめ）
◆作り方
1. フライパンにバター20gを溶かし、にんにくと玉ねぎを入れ、玉ねぎがしんなりするまで中火で炒める。
2. マッシュルームを加えてさらに炒め、白ワインを加えて煮汁が半分になるまで煮詰める。Aを加えて3〜4分煮る。
3. バゲットにバター5gを均等にのせ、軽く焼き色がつくまでトーストする。
4. 耐熱皿（今回は25.5×20×4cm のものを使用）に入れた2 に3 を浸し、ピザ用チーズをのせる。220℃に予熱したオーブンで8〜10分、チーズがこんがり色づくまで加熱する。
＜以下の加熱方法でもOK＞
・オーブントースター（1000W）…6〜8分加熱する。
・両面焼きグリル（中火）… 6〜7分加熱する。
POINT
耐熱皿に具材を入れたときにバゲットがしっかりスープにひたるよう、耐熱皿は大きすぎないものが◎
※加熱時間は、オーブントースターは 1000Wを基準にしています。機種やメーカーによって異なりますので、様子を見ながら加熱してください。
著＝Mako／『オーブン＆鍋でほったらかし！ くいしんぼうの幸せレシピ』