映像出力ができる重さ14gの超小型USB Type-Cハブ microSDスロットも搭載
サンワサプライ株式会社は、microSDカードスロットを備えたUSB Type-Cハブ「400-ADR440」を12月16日（火）に発売した。映像出力も行える。
映像用と充電用に分岐したケーブルにより、PD（入力最大100W、出力最大85W）による給電と映像出力（DisplayPort Alt Mode/DP2.1）が可能。映像出力はフルHD/120Hz、4K/60Hz、8K/30Hzをサポートする。
microSDカードスロットは、USB 3.2 Gen 2（10Gbps）での接続に対応。
背面にマグネットを備えており、金属面に固定できる。映像出力：フルHD/120Hz、4K/60Hz、8K/30Hz（DisplayPort Alt Mode/DP2.1対応） USB PD最大入力：100W USB PD最大出力：85W 本体消費電力：15W microSDカードスロット：1TBまで対応 電源：セルフパワー・バスパワー両対応 ※45W以下のACアダプターを使用する場合はPCが充電モードに入らない場合がある 外形寸法：約5.9×3.5×0.8cm 重さ：約14g 価格：4,980円