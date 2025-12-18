「ランチョンミートと白菜のチャンプルー」


【白菜使い切り】白ご飯にもあう白菜レシピ「和風ビッグロール白菜」

旬を迎えた白菜。安くなっていたり、旬の味を楽しみたくて、1玉買ったのはいいけれど…使い切れない！そんなときにお役立ちの白菜使い切りレシピをご紹介。

ビタミンCやカルシウム、カリウムなど栄養たっぷりの白菜。食べ応えのわりに低カロリーなので、ダイエットのお供にもぴったりです。レシピを参考に、白菜をまるごと味わってください！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『安うま食材使いきり！vol.15　もっと！白菜使いきり！』から一部抜粋・編集しました

野菜をたっぷり食べられる


■ランチョンミートと白菜のチャンプルー

■かさが減って野菜をたっぷり食べられる

◆材料（2人分）

白菜　1/8株

玉ねぎ　1/2個

にんじん　1/4本

ランチョンミート　3/4缶（150g）

卵　1個

サラダ油　小さじ1

にんにくのみじん切り　小さじ1

もやし　小1袋（約200g）

塩、こしょう　各少々

◆作り方

1　白菜は一口大のそぎ切りにする。玉ねぎは1cm幅のくし形切りにする。にんじんはせん切りにする。ランチョンミートはフォークで一口大にほぐす。卵は溶きほぐす。

2　フライパンに油、にんにくを入れて中火にかけ、香りが立ったら白菜、玉ねぎ、にんじん、もやし、ランチョンミートを加え、そのつどさっと炒める。

3　野菜がしんなりして、ランチョンミートに焼き色がつくまで炒めたら、溶き卵を回し入れ、手早く炒め合わせる。塩、こしょうで調味する。

［1人分360kcal　塩分1人分2.1g］

編集＝レタスクラブ編集部／『安うま食材使いきり！vol.15　もっと！白菜使いきり！』