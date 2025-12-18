【白菜使い切り】野菜たっぷり！「ランチョンミートと白菜のチャンプルー」
旬を迎えた白菜。安くなっていたり、旬の味を楽しみたくて、1玉買ったのはいいけれど…使い切れない！そんなときにお役立ちの白菜使い切りレシピをご紹介。
ビタミンCやカルシウム、カリウムなど栄養たっぷりの白菜。食べ応えのわりに低カロリーなので、ダイエットのお供にもぴったりです。レシピを参考に、白菜をまるごと味わってください！
※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『安うま食材使いきり！vol.15 もっと！白菜使いきり！』から一部抜粋・編集しました
■ランチョンミートと白菜のチャンプルー
■かさが減って野菜をたっぷり食べられる
◆材料（2人分）
白菜 1/8株
玉ねぎ 1/2個
にんじん 1/4本
ランチョンミート 3/4缶（150g）
卵 1個
サラダ油 小さじ1
にんにくのみじん切り 小さじ1
もやし 小1袋（約200g）
塩、こしょう 各少々
◆作り方
1 白菜は一口大のそぎ切りにする。玉ねぎは1cm幅のくし形切りにする。にんじんはせん切りにする。ランチョンミートはフォークで一口大にほぐす。卵は溶きほぐす。
2 フライパンに油、にんにくを入れて中火にかけ、香りが立ったら白菜、玉ねぎ、にんじん、もやし、ランチョンミートを加え、そのつどさっと炒める。
3 野菜がしんなりして、ランチョンミートに焼き色がつくまで炒めたら、溶き卵を回し入れ、手早く炒め合わせる。塩、こしょうで調味する。
［1人分360kcal 塩分1人分2.1g］
編集＝レタスクラブ編集部／『安うま食材使いきり！vol.15 もっと！白菜使いきり！』