13時の日経平均は607円安の4万8905円、アドテストが211.25円押し下げ 13時の日経平均は607円安の4万8905円、アドテストが211.25円押し下げ

18日13時現在の日経平均株価は前日比607.10円（-1.23％）安の4万8905.18円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は962、値下がりは579、変わらずは64と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は211.25円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が132.37円、東エレク <8035>が113.31円、ファナック <6954>が30.25円、フジクラ <5803>が20.89円と続いている。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を18.25円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が11.93円、ＫＤＤＩ <9433>が10.63円、テルモ <4543>が7.49円、セコム <9735>が5.28円と続く。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、空運、パルプ・紙、陸運と続く。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、その他製品が並んでいる。



※13時0分8秒時点



株探ニュース

