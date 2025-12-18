米スポーツ専門局『ESPN』は、先週のウインターミーティング（WM）に出席した監督たちに様々なテーマでインタビューを実施。その回答を電子版で公開した。「試合の行方が決まる局面で一番対戦したくないスラッガーは誰ですか」という問いに対しては、大谷翔平投手（ドジャース）の名前も挙がった。

■ベッツ、シュワーバーの名前も挙がる

10日（日本時間11日）まで米フロリダ州オーランドで行われたWM。移籍交渉など様々な議論が交わされる場で、『ESPN』は出席した監督たちにインタビュー。「試合の行方が決まる局面で一番対戦したくないスラッガーは誰ですか」という投げ掛けも行った。

回答した監督は6人とやや少なめだったが、結果は大谷、ムーキー・ベッツ内野手（ドジャース）、カイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）がそれぞれ1票。そして、フレディ・フリーマン内野手（ドジャース）と答えた監督が最も多く、3票を集めた。

今季途中で代行に就任、来季から正式に指揮を執るウォーレン・シェーファー監督（ロッキーズ）は、「ショウヘイかな。彼はかなり勝負強い」と話し、大谷を挙げた。今季の大谷はロッキーズ相手に打率.341、5本塁打、11打点と大暴れ。同地区の指揮官としては、打たれたイメージが強く残っていた可能性が高い。

フリーマンと答えたのは、パット・マーフィー監督（ブルワーズ）、スキップ・シューマッカー監督（レンジャーズ）、トーリ・ロブロ監督（ダイヤモンドバックス）の3人だった。

■「オオタニは最高の打者だが……」

シューマッカー監督は、その理由について「右投手でも左投手でも打つ。スイングにも無駄がなく“完成された打者”だ。フィールド全体に打ち分けられるし、振るべき球をしっかり見極めることができる。四球も選ぶことができるから、ボール球を振らせてアウトにすることはできない。ストライクゾーンをよく分かっていて、無理をしないし、必ずインプレーにする。もちろん、オオタニは最高の打者だが、対戦したくないのはフレディだ」と説明した。

ロブロ監督は「フレディという打者は、投手がどのように攻めてくるかを理解し、それに応じて自分のアプローチを調整できる。つまり、こちらの思惑通りにはならないんだ。二塁打が必要な場面では二塁打を打ち、単打でいい場面では、きちんと出塁する方法を見つけ出す」と称えた。

マーフィー監督は「フレディは試合の行方がかかる場面で、何年もの間ずっと我々を圧倒してきた。何度もそれをやってきて、私たちの心を打ち砕いてきたんだ」と、過去の対戦を振り返った。

サンプル数が少ないとはいえ、ドジャースの誇るMVPトリオがしっかり名前を連ねる結果になった。やはり王者の強さの根源には、3人の力があるようだ。