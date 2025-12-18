¡ÚMLB¡ÛFAºÇÂç¤ÎÂçÊª¡¦¥¿¥Ã¥«ー¤Ë4µåÃÄ¤¬´Ø¿´¡¡¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¡ÖÍý¤Ë¤«¤Ê¤¦Êä¶¯¡×¤â·üÇ°ÅÀ»ØÅ¦¡¡¸½ÃÏµ¼Ô¤¬¡ÈºÇÍÎÏ¡É¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡©
º£¥ª¥Õ¤Î¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ï¡¢ÍÎÏÁª¼ê¤Î·ÀÌó¤¬Â³¡¹¤È·è¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ³èÈ¯¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºÇÂç¤ÎÃíÌÜÌÃÊÁ¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¥«¥Ö¥¹¤«¤é¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë28ºÐ¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÊó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥·¥å¥ïー¥Ðー¤é¤¬Â³¡¹·èÄê
¥Õ¥£¥êー¥º¤ÈºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ïー¥Ðー³°Ìî¼ê¤ä¡¢¥ª¥ê¥ªー¥ë¥º¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿¥Ôー¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¤Ê¤É¡¢¶¯ÂÇ¼Ô¤Î°ÜÀÒ¤¬¼¡¡¹¤È·è¤Þ¤ëÃæ¡¢ºÇÂç¤ÎÂçÊª¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¿¥Ã¥«ー¤Î°ÜÀÒÀè¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¤Ë¡Ö¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー¤òÁÀ¤¦4¤Ä¤Î¸õÊä¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥¿¥Ã¥«ー¤ÎºÇ¿·¤Î°ÜÀÒÀè¸õÊä¤òÊó¤¸¤¿¡£
µ»öÆâ¤Ç¤Ï¡¢MLB¸ø¼°¤Î¥Þー¥¯¡¦¥Õ¥§¥¤¥ó¥µ¥ó¥Éµ¼Ô¤Î¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¡¢¥ä¥ó¥ー¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Î4µåÃÄ¤ò¸õÊä¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö³°Ìî¼ê¤ÎÊä¶¯¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥êー¥°¶þ»Ø¤Î±¦Íã¼ê¡¦¥¿¥Ã¥«ー¤Î³ÍÆÀ¤Ï½½Ê¬¤ËÍý¤Ë¤«¤Ê¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½»þÅÀ¤ÇºÇÍÎÏ¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¡£µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¿¥Ã¥«ー¤Ïº£·î½é¤á¤Ë¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Î°éÀ®µ¡´Ø¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï°ìÊâ¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹Â¦¤ÏÃ»´ü·ÀÌó¤Ç¤Î¹âÇ¯Êð¤òÄó¼¨¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢28ºÐ¤Î¥¿¥Ã¥«ー¤ÏÄ¹´üÅª¤«¤Ä°ÂÄê¤·¤¿·ÀÌó¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢°ÜÀÒÀèÁª¤Ó¤Î¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ëÃæ¡¢º£¥ª¥ÕºÇÂç¤ÎÃíÌÜ³ô¤È¤µ¤ì¤¿¥¿¥Ã¥«ー¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ÎµåÃÄ¤ò¿·Å·ÃÏ¤ËÁª¤Ö¤Î¤«¡£28ºÐ¤Î·èÃÇ¤Ë¡¢º£¸å¤âÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë¡£