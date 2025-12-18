小窓越しにしか会えない父と娘　家の一角で生まれたドラマチックな一幕

SF映画などで見かける、宇宙船に残る人と脱出ポッドに乗った人の別れのシーン。

キャラクターたちの選択と決断が光るドラマチックな一幕ですが……このほど、あるXユーザーの自宅で同じような状況が再現された模様です。

Xユーザーの「カニヤ」さんが投稿したのは、扉によって隔てられてしまった父と娘の姿です。

扉に細く設けられた小窓越しに手や顔を合わせる2人には、SF映画の脱出シーンさながらのドラマを感じずにはいられません。

2人はもう会えないのか……と少し切ない気持ちが湧き上がる1枚ですが、もちろんそんなことはなく。

カニヤさんの夫はこのとき、インフルエンザに罹患中。家族に移らないよう隔離措置をとっており、そんな最中に起こったできごとだそう。

写真が撮影される直前、扉の向こうにパパがいることに気がついた娘さん。すぐに寄っていって、扉をトントンと叩きながら、遊びに誘うようなそぶりを見せたそう。

しかし残念ながら扉を開けてもらうことはできません。

カニヤさんが「パパ会えないんだよ〜」と説明するも、娘さんは分かったような分かっていないような様子。

娘さんを守るために仕方がないこととはいえ、パパと離れ離れになるのは辛いか……と思いきや意外にあっさり「バイバーイ」と笑顔で別れを告げていたとのこと。

むしろパパの方が「早く抱きしめたいと、寂しがっていました」と、辛い思いをしていたようです。

