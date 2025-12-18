ガチャピン、スタバのホリデー企画に興味津々「ぼくとムックがいってもカスタムしてくれるの!?」 来店に期待の声「かわいすぎ」「お写真見たい」
ガチャピンが18日、自身のXを更新。人気カフェチェーン『スターバックス コーヒー』のホリデーキャンペーンに興味を示した。
スターバックス コーヒーは17日、公式Xで「今年はスターバックスでホリデーを満喫しませんか？」「赤か緑のものを身に着けて、『ハッピーホリデー！』と店頭で伝えると…1ドリンクにつき、1カスタマイズをお楽しみいただけるプレゼントをご用意しました」と紹介し、合わせて参加方法などを投稿。
身に着ける赤か緑のアイテムについては「お洋服、靴、帽子、手袋、ネイル、メイク、髪色、鞄、など身に着けていて色がわかるものなら何でもOKです」と説明している。
ガチャピンは、この投稿を引用リポストし「ぼくとムックがいってもカスタムしてくれるの!?」と興味津々の様子だった。
コメント欄には「ホントだ、ふたりのカラーだ」「ガチャピンとムックがカウンターでカスタムオーダーしてるの想像したらかわいすぎた」「ガチャムクがスタバにいるお写真見たいな」とスタバ来店を期待するファンの声が多く寄せられたほか、「『身につけて』いないので……ボディそのものなので……」「「身につける」だからねぇ…どっちかをおんぶするとかしないとだねぇ…」といったアドバイスも届けられていた。
