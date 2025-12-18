6年契約の3年目を終えたDeNA・山崎康晃投手（33）が18日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨んだ。年俸については非公表で、今季の年俸は3億円（金額は推定）。

「今季は、個人的には貢献したかどうかの部分で言うと、かなりものたりなさを感じています。力任せにいく部分もあり、バランスが崩れた1年でもあった。球団からは、自分のパフォーマンスでチームの中心としてリーグVに導いてもらいたい、という話しをもらいました。ファームにいるときに若手の選手とふれ合う時間が多くて、そういう意味で“選手としてまだまだやれる”と感じた」と話した。

11年目を終えた右腕は、今季は入団後ワーストの17試合登板に止まった。好不調を繰り返し、3敗、1セーブ、1ホールドの防御率4・20。だが、名球会入りとなる通算250セーブ達成にはあと18と迫っている。そこに関しては「成績は勝手についてくる。（250への）思いはあるが、やはり自分のパフォーマンスだったり期待値で言うと、まだやらないといけないことは多い」と気を引き締めた。

守護神復帰についても「まだまだ力不足の部分がある。そこは真摯に受け止めて、前に進んでいきたい」とした。