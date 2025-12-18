タレントの若槻千夏（４１）が１８日、都内で「レチスパ１日アンバサダー」発表会に出席した。

自身を「せっかちなんですよ」と明かした若槻は同社のクリームシャンプーを使用してから、時間をかけずに髪をきれいにできるといい「一緒に子どもとお風呂に入ったりするのですが、あっという間に３分が過ぎるので、ストレスなく２、３分を過ごせることができました」と効果を明かした。

今年を振り返り、漢字１字に「喋」と記した。「すごく喋った１年だなと思いました。本当に裏でも表でもどっちでも、喋っているんですよ。私、一生喋っているのかなと思っているぐらい喋っていて、今年は黙って稼ぎたいなと。４０代は黙って稼げる年にしたいです」と笑顔で答えた。

４０代になり体調の整え方に注意を払っているといい「寝るに限るというか、４０代なってから、土日を休みにしたんですよ。仕事で、土日を休みにすることによって、めちゃくちゃ体力が戻ったというか、２日間で、パワーチャージして月曜日からスタートしてからすごく元気なままでいられるようになった」と仕事にいい効果がでていると訴えた。