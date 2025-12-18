モデル・黒田エイミ、女児出産 夫・ダニエル太郎選手が子どもの顔公開「数年で1番大きい女の子の1人だと言われました」
【モデルプレス＝2025/12/18】モデル・黒田エイミ（37）の夫でテニス選手のダニエル太郎（32）が17日、自身のInstagramを更新。女児が誕生したことを明かした。
【写真】妻は37歳モデル 32歳アスリート、そっくり第1子の顔公開
◆黒田エイミ、女児出産
ダニエル選手は、英語で「無事に生まれました」と報告。「お医者さんからは、ここ数年で1番大きい女の子の1人だと言われました」とつづった。続けて日本語で「ヤッホー！無事産まれたよ お医者さんにとても大きくて健康だねーって褒められた ママありがとう」と感謝。投稿では、女児の顔写真を公開している。黒田は、18日に自身のInstagramストーリーズにて同投稿を引用。ハートマークを交えて「Hi」と添えている。
◆2025年9月に結婚・黒田エイミ＆ダニエル太郎選手夫妻とは
黒田は、1988年5月14日生まれ、埼玉県出身。日本人の父とイギリス人の母を持つ。14歳でモデルデビューし、数々のファッション雑誌や広告で活躍。2017年7月にヘアスタイリストと結婚し、2018年1月に第1子男児を出産している。
ダニエルは、1993年1月27日生まれ、アメリカ・ニューヨーク出身の日本の男子プロテニス選手。米国人の父と日本人の母を持ち、14歳でスペインに拠点を移しテニスを始めた。最高世界ランキングはシングルス58位（2024年1月15日付）。オリンピックには、2016年のリオデジャネイロ、2021年の東京、2020年のパリと3大会連続で出場している。2人は2025年9月27日に互いのInstagramを通じて、結婚と黒田の妊娠を発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】