安藤優子「ほぼオット作」の夕飯食卓公開「豪華なステーキも」「素敵な旦那様」の声
【モデルプレス＝2025/12/18】キャスターの安藤優子が12月17日、自身のInstagramを更新。夕食の食卓を公開した。
【写真】67歳ベテランキャスター「ほぼオット作」ステーキや鍋など並んだ夕飯食卓
安藤は「昨晩はほぼオット作のテーブル」と記し、食卓の写真を公開。「私は一昨日仕込んでおいたタッカンマリを仕上げただけです。いただいたタッカンマリの素で、手羽元と長ネギ､じゃがいもを煮込んでおきました」というタッカンマリの鍋が中心に置かれ、サラダやベーコンエッグ、ステーキなどの夫の料理が並んでいる。
この投稿に、「豪華なステーキもある」「温まりそう」「素敵な旦那様」「美味しそう」「夫婦の時間いいですね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
