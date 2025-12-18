「だらしなく見えない！」【ユニクロ】40・50代が似合う♡「あったかパンツ」

スポーティコーデのトレンドからも、さらに注目が集まっている「スウェットパンツ」。カジュアルで楽ちんな反面、部屋着っぽく見えたり、ラフすぎたりしないか心配、という声も。そんな大人女性は、きれい見えが狙える細身シルエットのパンツを選んでみて。今回編集部が注目したのは、【ユニクロ】の裏ボアスウェットパンツ。すっきりとしたシルエットながら、裏ボアであたたかさもキープ。大人にうれしいポイントが詰まったスウェパンは、冬のデイリーコーデで手放せなくなるかも。

着膨れしにくい！ すっきりシルエットのスウェットパンツ

【ユニクロ】「ヒートテックボアスウェットパンツ」\3,990（税込）

足先に向かって細くなるテーパードシルエットのスウェットパンツ。公式サイトには「1枚仕立てですっきり見えるので着ぶくれしにくい」とあり、カジュアルにもきれいめに穿けそうです。裏地がボア素材になっているため、寒さが厳しい日にも重宝する予感。カラーはグレーを含めたベーシックなバリエーションの全5色です。

モノトーンで統一したきれいめカジュアルコーデ

ユニクロ好きのママインフルエンサー@cococloset128さんは、オフホワイトを愛用。清潔感のあるオフホワイトは、スウェットをきれいめに取り入れたい大人女性にぴったり。@cococloset128さんは「全然だらしなく見えない」とコメントしており、大満足のようです。黒のスウェットトップスと合わせてモノトーンカラーで統一すれば、洗練された大人カジュアルコーデに。

