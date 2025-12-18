【NHK紅白】『あんぱん』ショートドラマ、今田美桜、北村匠海、大森元貴らによる歌のSPステージ放送決定
『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか）にて、連続テレビ小説『あんぱん』のショートドラマ「紅白特別編」（作：中園ミホ）、ドラマの出演者による歌のスペシャルステージを放送することが決定した。
【写真】今田美桜、タイトなドレス姿が「美しすぎる」「スタイル抜群」「最高」 約3か月ぶりにインスタ更新
NHK連続テレビ小説『あんぱん』は、『アンパンマン』を生み出したやなせたかしと暢の夫婦をモデルにした愛と勇気の物語。今回の「紅白特別編」では、いったいどんな物語が描かれるのか。
さらに、『あんぱん』ゆかりの豪華キャストたちが、紅白のステージに集結。主人公・のぶを演じ、司会を務める今田美桜と共に一夜限りのパフォーマンスを披露する。出演は、今田美桜、北村匠海、江口のりこ、河合優実、原菜乃華、高橋文哉、大森元貴、津田健次郎、中尾隆聖、山寺宏一、戸田恵子ほか。
今年の紅白のテーマは“つなぐ、つながる、大みそか。”。「時代」や「世代」を超えて“つながる”、スペシャルステージに期待が高まる。
『第76回NHK紅白歌合戦』は、NHK総合ほかにて12月31日19時20分放送。
