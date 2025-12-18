ミニスカセットアップで抜群プロポーションを披露　※「熊田曜子」インスタグラム

　タレントの熊田曜子が17日にインスタグラムを更新。ミニスカセットアップを身に付けた全身ショットを披露すると、ファンから「メチャ可愛い」「清楚」といった反響が寄せられた。

【別カット】ミニスカセットアップにニーハイブーツのコーディネート

　熊田が披露したのは自身のソロショット。写真には、モヘアのミニスカセットアップとニーハイブーツ姿の彼女が笑顔でカメラを見つめる様子が収められている。投稿の中で熊田はミニスカセットアップについて「可愛すぎるし肌触りが良すぎでずっとスリスリしてる」とコメントしている。

　抜群スタイルを披露した熊田の投稿に、ファンからは「お人形さん見たいでメチャ可愛い」「似合ってますよ素敵です」「とてもお綺麗で、清楚な曜子さん」などの声が集まった。

■熊田曜子（くまだ ようこ）
1982年5月13日生まれ。岐阜県出身。オーディションを経て2001年に芸能界デビュー。以降、タレントとして水着グラビアや写真集などの活動に加えてバラエティ番組などでも活躍。プライベートでは3児の母。

引用：「熊田曜子」インスタグラム（＠kumadayoko）