¡ÚÀ¾Éð¡ÛÀÄ»³Èþ²Æ¿Í¤¬Íèµ¨¤Ø·è°Õ¡ÖÏ¢Åê¡¢²ó¤Þ¤¿¤®¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡À¾Éð¡¦ÀÄ»³Èþ²Æ¿ÍÅê¼ê¤¬£±£¸Æü¡¢ºë¶Ì¡¦½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢£³£µ£°Ëü±ß¸º¤Î£±£²£°£°Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡£³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¸Î¾ã¤â¤¢¤Ã¤Æ½ÐÃÙ¤ì¡¢£¹·îÃæ½Ü¤Ë£±·³¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ·Ñ¤®¤Ç£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤Î¤ß¡£¡Ö²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±·³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£±·î¤Ï¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¤·¡¢£±£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£±£µ¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç£±£°Ã¥»°¿¶¡£±¦ÏÓ¤«¤é¤ÎÂ®µå¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿¡£¡ÖÄ´¤Ù¤¿¤é¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤¿¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Î¶¯¤µ¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê¤â¼è¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡²£ÉÍÈ»¿Í¡½°¡Âç¤È¿Ê¤ó¤ÇÍèµ¨¤¬£´Ç¯ÌÜ¡£¹ÃÓµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È³ÐÀÃ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£¿·¿Í¤À¤Ã¤¿£²£²Ç¯¤Ï³«ËëÀï¤ÇÍÞ¤¨¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É£³£¹»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£³¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡££±Ç¯ÌÜ¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÏ¢Åê¡¢²ó¤Þ¤¿¤®¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£