財前直見、「絶品」の自家製柚子胡椒レシピ「ぜひご家庭で試してみて」 自然派必見の化粧水レシピも…今夜『なおみ農園』見どころ
俳優・財前直見が、きょう18日放送のBS日テレ『なおみ農園』（毎週木曜 後10：00）で、自家製柚子胡椒や化粧水のレシピを公開する。
【写真】自家製柚子胡椒を手作りする財前直見
財前が大分県で実践する本格的なスローライフに完全密着する番組。今回は、由布院旅行の続編と財前家の柚子胡椒づくりを紹介する。
11月放送で大好評だった財前家の由布院旅行。実は、まだ放送されていなかった続きのエピソードがあった。由布院の商店街を散策中、財前が見つけたのは大分名物の柚子胡椒。それをきっかけに今回の企画が実現した。
番組では、財前家の畑「なおみ農園」で育った柚子を収穫し、自家製柚子胡椒を手作り。実は財前は、プライベートでもこの自家製柚子胡椒を常に持ち歩いており、一緒にお弁当を食べるスタッフに分けることもあるほど。その味は「絶品」と大評判だという。
柚子胡椒のレシピは、とてもシンプルで誰でも挑戦しやすく、番組は「視聴者の皆さんもぜひご家庭で試してみてください」と呼びかける。
さらに、もう一品のお楽しみも。なんと、柚子を使った手作り化粧水のレシピも公開。こちらも財前愛用の一品で、自然派必見の内容となる。
