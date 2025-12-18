Î©¶µÂç¡¢£¶£´Ç¯¤Ö¤êÈ¢º¬Ï©¥·¡¼¥É¸¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ê¤¿¤¤¡×¡Ä¥¨¡¼¥¹ÇÏ¾ì¸¿Í¤Ï½çÄ´²óÉü
¡¡ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡áÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¶¦ºÅ¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¼ÒÁ°¤«¤é¿ÀÆàÀî¡¦°²¥Î¸Ð¤Þ¤Ç¤Î±ýÉü£±£°¶è´Ö£²£±£·¡¦£±¥¥í¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤°£²£±¥Á¡¼¥à¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¹âÎÓÍ´²ð´ÆÆÄ¡¢Îý½¬¤Ï¶¯¹ë¹»¤È¡ÖÂ½¿§¤Ê¤¤¡×
¡¡Á°²óÍ½Áª²ñ¤Î£±°ÌÄÌ²á¤«¤é°ìÅ¾¡¢º£²ó¤Ï£±£°°ÌÄÌ²á¤ÈÇöÉ¹¤òÆ§¤ó¤À¡£Á´ÆüËÜ¤â£±£´°Ì¡£º£Ç¯£²·î¤ÎÆüËÜ³ØÀ¸¥Ï¡¼¥Õ£²°Ì¤Î¥¨¡¼¥¹ÇÏ¾ì¸¿Í¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬Í½Áª²ñÄ¾Á°¤Ë¤±¤¬¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¤·¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¯¶Á¤¡¢¹âÎÓÍ´²ð´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÄË´¶¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¶ðÂç¤Ç¥³¡¼¥Á·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¹âÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¡¢Î©Âç¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¶¯¹ë¹»¤ÈÈæ¤Ù¡¢¡ÖÂ½¿§¤Ê¤¤Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢£±£±·î¤Î£Í£Á£Ò£Ã£ÈÂÐ¹³Àï¤ÇÈ¯´ø¤µ¤ì¡¢£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹ñ°Â¹¿Í¼ç¾¡ÊÆ±¡Ë¤¬³ØÆâ¿·µÏ¿¤Î£²£¸Ê¬£±£°ÉÃ£°£´¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î¹¹¿·¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÇÏ¾ì¤Ï¡Ö£±£°£°¡ó¤Î¾õÂÖ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¡ÊÈ¢º¬¤Ë¡ËÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤È½çÄ´¤Ê²óÉü¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾õÂÖ¤Ï³Î¼Â¤Ë¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½£´Ç¯À¸¤Ï£±Ç¯»þ¤Ë£µ£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÈ¢º¬ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢£¶£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¡£¹ñ°Â¤Ï¡Ö¥·¡¼¥É¸¢¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤Ã¤Æ¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤òºî¤ì¤ë¤«¡£¡Ê¾ï±¢Î¼Í¤¡Ë