女優の大竹しのぶ（68）が17日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。結婚した長男・二千翔さんの変化について語る場面があった。

この日は「ことのはぐさ（言葉種）」のコーナーで、石崎ひゅーいが作詞・作曲を手掛けた菅田将暉の「虹」を紹介。大竹は「本当に素敵な歌だなと思います。“何もなかった空に ぽつんと輝いていた ありがとうに代わる言葉 ずっと探していた”っていうところが、好きなんですけども」とした。

そのうえで、大竹は「二千翔が結婚して、初めて人と共に生きるという人生を選んで、おうちに遊びに行きまして、今までお茶碗を洗ったこともないあいつが、率先してお茶碗を洗う。今までゴミをちゃんとまとめたことのないあの子が、率先してゴミをちゃんとする。段ボールは段ボールのところに、大きい紙袋は紙袋でちゃんと整理している姿を見て、ああ、こうやって人間は成長していくものなんだ、人間を成長させていくのは愛であり人なんだなと、改めて思いましたね」と息子の成長にしみじみ。

「人と出会うことによって、人を愛することによっていろんなものを知ることができて、なおかつまた新しい家族になっていくっていうのは、本当、素敵だなって思います」と大竹。「それが例えば、息子じゃなくても、私の場合はダメになっちゃっても、一生一緒にはいなかったわけですけども」と苦笑しつつ「人との出会いっていうのは大事にしたいなと思いました」と語った。