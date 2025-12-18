チームみらいが自民党と「出産・子育て支援」などで政策合意...補正予算審議も賛成し、与党にじわり歩み寄り

チームみらいの安野貴博党首は18日、自民党と政策合意を結んだと発表した。

チームみらいは、16日の2025年度補正予算の採決に賛成していて、安野氏は、「前向きな政策合意の覚書を交わすことができた」ことが、補正予算に賛成した根拠だったと明かした。

政策合意には、

▼未来への投資として、出産・子育て支援の充実

▼物価高対策として、「プッシュ型支援」の更なる有効活用

▼国会のDX化として、参議院のデジタル化の拡充

▼政治資金の透明化として、独自ツールである「まる見え政治資金」の自民党への利用促進

の4つの項目を掲げた。

参議院では少数与党が続く中にあって、安野氏は、「一つの政策合意が結べたことは、関係構築においては意味のあることだ」と、与党との関係を前向きに評価した一方で、「いろんな政党と様々な連携を強化していきたい」とも述べて、これまでの「是々非々」姿勢は変わらないと強調した。

安野氏は、5月の結党を含め2025年を「いろんな選択を迫られた1年だった」と振り返えった。

結党2年目となる2026年も、存在感を示すための「選択」が続くことになりそうだ。