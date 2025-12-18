¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤È·ÀÌó±äÄ¹¤Ø¡¡º£Ç¯5·î¤ËÂ³¤¤¤ÆÁá¤¯¤â£²ÅÙÌÜ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼Äó¼¨
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó¤ò¤µ¤é¤Ë1Ç¯´Ö±äÄ¹¤¹¤ëÊý¿Ë¤Î¤è¤¦¤À¡£
Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¹ª¤µ¤ËÁ°Àþ¤«¤é¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤È¹¶¼é¤ÎÁÇÁá¤¤ÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤òºÆ·ú¤·¡¢ºòµ¨¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ¡¢¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¤òÀ©¤¹¤ë¹ñÆâ»°´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¼óÇ¾¿Ø¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤È¤Î¸ò¾Ä¤ÎËö¤Ë2026Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ÀÌó¤ò1Ç¯´Ö±äÄ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï½ÉÅ¨¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤òÍÞ¤¨¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Ïºòµ¨¤«¤é¤ÎÀª¤¤¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¿¤á¡¢¥É¥¤¥Ä»æ¡ØSport Bild¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¶á¡¹¤µ¤é¤Ë¤â¤¦1Ç¯¤Î±äÄ¹¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò»Ø´ø´±¤ËÄó¼¨¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤¬¤³¤Î2ÅÙÌÜ¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë±þ¤¸¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¡ØSport Bild¡Ù¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºâÀ¯Æñ¤Ë¶ì¤·¤à¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î´õË¾¤¹¤ë¿·ÀïÎÏ¤Î³ÍÆÀ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÃ±¿È¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬·ÀÌó±äÄ¹¤Î¾ã³²¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ÈÆ±»æ¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£