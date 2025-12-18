42歳・磯山さやか、独身に対する“偏見”に苦悩を吐露「結婚をしてたって、性格クッソわる…」 澤部ツッコミ「口悪っ！」
俳優でタレントの磯山さやか（42）が、17日放送のフジテレビ系昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に出演。独身だからかけられる“悲しすぎる”言葉を語った。
【写真】「うわすごい癒やされます」磯山さやかのプライベート感満載ショット
番組では、独身で「悲しすぎた瞬間」についてトークを展開し、磯山は「プライベートめちゃくちゃ大変なんじゃないの」というフレーズを提示した。
20代や現在よりも若い頃は「早く結婚した方がいいよ」「なんで結婚しないの？」と“結婚”に関することをよく言われたという。40代に入った現在は言われることがなくなり、反対に「あれ？この年まで結婚していないって、プライベートで性格悪いとか、めちゃくちゃ大変な女なんじゃないかと言われ始めた」と、“内面”について言われるようになったと話し、その瞬間が悲しかったと明かした。
これにMCのハライチ・澤部佑が「でも、磯山さんはめちゃくちゃいい人ですからね」「優しいし」と絶賛し、スタジオも賛同。磯山は、その言葉に感動した様子を見せるも、「だってさ！結婚をしてたって、性格クッソわる…クッソじゃない」と内に秘めた思いが出てしまい、スタジオは大慌て。
澤部が瞬時に「口悪っ！」とツッコミ、ハリセンボン・近藤春菜からは「切り取られちゃう」、ハライチ・岩井勇気も「プライベートが出ちゃってるんじゃないの」と反応し笑いを誘っていた。
改めて、磯山は「性格がとっても悪い方とかもいらっしゃるわけじゃないですか。『結婚が正義』みたいになってるのを、押しつけられるのはなと思う」と、独身に対する偏見に苦悩を語った。
