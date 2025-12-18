元KAT−TUNの中丸雄一（42）が17日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。YouTubeのコメント欄を見ていないことを明かした。

番組には「2025年、いろいろあった皆さん」とくくられ、ニューヨークと中丸がゲスト出演した。

中丸は仕事復帰について「厳密には1年くらい前、半年くらい前から始めてるんですけど、いかんせんテレビがダメ」と明かし「逆にいうとそれ以外の仕事は1年くらい前から再開はできるもんなんですよ。紙媒体とかYouTubeとか。テレビ全然ダメです」と続けた。

オードリー若林正恭から「YouTubeとかどうなんですか？ちょっとお休みしてて、復活したときとかコメント欄とかウエルカムなんですか？」と質問されると、中丸は「基本見てないですね」と答えた。若林は「それはディフェンスっていうか…？」と聞くと、中丸は「本能的な…」と苦笑いで答えた。

若林は中丸の軽快な語り口に「こんなにしゃべっていいもんなんですか？」と驚いた様子。中丸は「もう、いいかなって」と騒動にもふれていくスタイルで収録を始めた。