国民向けに演説を行うトランプ氏＝17日/Doug Mills/AFP/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は17日、国民向けに演説を行い、政権の経済面の功績を一貫して主張した。有権者の間で広がる生活費への不満をよそに、物価抑制で大きな前進があったと主張した。

ホワイトハウスから演説したトランプ氏は「わずか数カ月で、状況は最悪から最高へと好転した」と述べ、昨年に比べ安くなったと主張する商品を列挙。「こうした高価格を引き下げているのは私だ。非常に速いペースで引き下げを進めている」と語った。

トランプ氏は物価高騰の責任をバイデン前大統領に押し付け、自らは経済的な「混乱」の修正を推進していると主張した。さらに、共和党の「大きく美しい一つの法案」の下で成立した新たな税制措置に言及し、来年は米国民に新たな救済をもたらすと約束した。

米国では経済を巡る有権者の反発がトランプ氏の支持率を押し下げており、共和党内でこのままでは来年の中間選挙で大敗するとの懸念が高まっている。今回のメッセージはこうした反発への対応に的を絞った形だ。

ただ、トランプ氏は経済の弱さを一切認めず、ここ数カ月の物価上昇をよそに、インフレは「食い止められた」と断言。混乱を招いた自身の通商政策が物価を押し上げ、有権者の不興を買っている兆候が出ているにもかかわらず、成功の主因は政権の幅広い関税措置にあるとの認識を示した。

ホワイトハウスの顧問や共和党関係者はこのところトランプ氏に対し、暮らし向きが苦しく、政権の取り組みが不十分だと懐疑的な米国民にもっと共感を示すよう求めている。

しかしトランプ氏は、経済はすでに救済されており、今後は良くなる一方だと主張。今回の演説は勝利のみを誇示する内容にほぼ終始した。