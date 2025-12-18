安藤美姫、胸元開放ドレスで大人の色気放つ「目を奪われた」「攻めてる」と熱視線
【モデルプレス＝2025/12/18】プロスケーターでタレントの安藤美姫が12月17日、自身のInstagramを更新。胸元が大胆に開いたドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳美人プロスケーター「攻めてる」胸元開放ドレス姿
安藤は「日本財団様の“HERO’s AWARD 2025”に出席させていただきました」と投稿。胸元が大きく開いたブラックレースのロングドレスに身を包み、華やかで気品のある姿を披露している。撮影は写真家レスリー・キー氏によるもので、シンプルな背景がドレスのシルエットを際立たせている。
この投稿には「美しすぎる」「目を奪われた」「大人の色気すごい」「存在感半端ない」「綺麗」「圧倒的オーラ」「ゴージャスが似合う」「攻めてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆安藤美姫、圧巻の胸元ざっくりドレス披露
◆安藤美姫の投稿に反響
