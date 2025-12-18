乃木坂46、手荷物検査・金属探知機検査・本人確認実施へ「40thSGアンダーライブ」注意事項発表
【モデルプレス＝2025/12/18】乃木坂46の公式サイトが17日に更新され、12月19日〜21日に日本武道館で開催される「40thSGアンダーライブ」公演において手荷物検査、金属探知機による検査、本人確認を実施すると発表した。
入場時の注意事項として「本公演では、すべてのお客さまに『手荷物検査』『金属探知機による検査』『ご本人確認』を実施させていただきます。そのため、入場にはお時間を要することが予想されますので、あらかじめご了承ください」と発表した。
「全てのお客様の手荷物検査・金属探知機による検査を行います」とし「客席に置けないような大きな荷物は場内に持ち込めません。バックパック、ブリーフケース、アタッシュケース、キャリーバッグ等、大きな荷物に関しては、座席に置くスペースがありませんので、持ち込みを禁止致します」「再入場は禁止とさせて頂きます」と禁止事項を伝えた。
また本人確認については「チケットに記載されたお名前が確認できる証明書をご持参下さい。チケットに印字される氏名は、お申込み時の登録情報です。印字された方以外はご入場できません。ご家族間、ご友人間であっても譲渡は固くお断りいたします。いかなる理由があろうとも、ご変更は受付いたしません。本人確認が出来ない場合、入場をお断りさせていただきます」と呼びかけている。
12月14日、福岡市中央区地行浜2丁目のみずほPayPayドーム福岡に隣接する「17LIVE HKT48劇場」が入居している商業施設「BOSS E・ZO FUKUOKA」にて刺傷事件が発生。公式サイトは「この事件により、弊社男性スタッフ1名が被害に遭いましたが、現在病院で手当を受けており、命に別状はございません」とスタッフが負傷したことを報告していた。（modelpress編集部）
◆乃木坂46「40thSGアンダーライブ」検査強化
◆HKT48男性スタッフ、刺傷事件で負傷
