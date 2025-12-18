香音、プリーツミニ×ロングブーツ姿にファン絶賛「等身すごい」「異次元のスタイル」
【モデルプレス＝2025/12/18】モデルで女優の香音が12月16日、自身のInstagramを更新。美しい脚のラインが印象的なモノトーンコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】芸能一家の美人娘「異次元のスタイル」プリーツミニスカで美脚披露
香音は「毎日韓国語のお勉強してるから、教科書がはいるバッグがお気に入り」と、ピンクのチャームが付いた大きめの黒バッグを持つ姿を投稿。グレーのプリーツミニスカートに黒のロングブーツを合わせ、すらりと伸びた美しい脚が印象的な私服姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「勉強してえらい」「可愛くて賢くて無敵」「スタイルいい」「等身すごい」「センスが光ってる」「異次元のスタイル」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】芸能一家の美人娘「異次元のスタイル」プリーツミニスカで美脚披露
◆香音、韓国語学習中の私服ショットで美脚披露
香音は「毎日韓国語のお勉強してるから、教科書がはいるバッグがお気に入り」と、ピンクのチャームが付いた大きめの黒バッグを持つ姿を投稿。グレーのプリーツミニスカートに黒のロングブーツを合わせ、すらりと伸びた美しい脚が印象的な私服姿を披露した。
◆香音の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「勉強してえらい」「可愛くて賢くて無敵」「スタイルいい」「等身すごい」「センスが光ってる」「異次元のスタイル」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】