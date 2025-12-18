後藤真希、圧巻美スタイル際立つ全身ショット公開「無敵のビジュアル」「ウエスト細い」と反響
【モデルプレス＝2025/12/18】タレント・歌手の後藤真希が12月16日、自身のInstagramを更新。イベント出演時の、引き締まったウエストと美しい脚が際立つ衣装に注目が集まっている。
【写真】40歳元モー娘。「無敵のビジュアル」抜群プロポーション際立つ衣装姿
後藤は「CYL2025 AFTER SESSIONイベントありがとうございました」とコメントし、「＃まきふく」のハッシュタグをつけ、全身ショットを公開。ベージュのロングコートに、クロップド丈トップスとショートパンツを合わせた個性派コーディネートで、すっきりとしたウエストラインと美しい脚が際立つ着こなしを披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群すぎる」「ウエスト細い」「脚が綺麗すぎる」「まきふく最高」「いつも衣装が楽しみ」「無敵のビジュアル」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆後藤真希、引き締まったウエスト＆美脚際立つ“まきふく”披露
◆後藤真希の投稿に反響
