µ¿ÏÇ¤Þ¤ß¤ì¤Î½÷À·Ý¿Í¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¡¡ÌµÌÈµö°å»Õ¤È¤Î´Ø·¸¤ò»öºÙ¤«¤ËÀâÌÀ¤·¤¿SHINee¡¦¥¡¼¤Î¿¿Ùõ¤µ
°å»ÕÌÈµö¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÃí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤ó¡É¤ò½ä¤ëÌäÂê¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÌÀ³Î¤Êº¹¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¥¡¼¤Î¼Õºá¤ËÉÔ¿®´¶¤Î¥ï¥±
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤ò½ä¤ëÃí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤óÌäÂê¤¬Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤ë¤Ê¤«¡¢SHINee¤Î¥¡¼¤Ï¡¢¼«¿È¤Î²á¤Á¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£°ãË¡°åÎÅ¹Ô°Ù¤Îµ¿¤¤¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤¬¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤òÈò¤±¡¢¡ÖË¡ÅªÂÐ±þ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤Ï¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡£
¥¡¼¤Î½êÂ°»öÌ³½êSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï12·î17Æü¡¢¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥¡¼¤ÏÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¡¢¥¤»á¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÃí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤ó¡É¡Ë¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¹¾Æî¶è¤ÎÉÂ±¡¤òË¬¤ì¡¢Åö½é¤Ï°å»Õ¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÆ±ÉÂ±¡¤Ç¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤ÏÉÂ±¡¤Ø¤ÎÍè±¡¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¿ô²ó¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÁê¼ê¤ò°å»Õ¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÀâÌÀ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼«Âð¤Ç¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¸å¡¢°å»ÕÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÀÁè¤òÄÌ¤¸¤Æ½é¤á¤Æ»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¡¢ËÜ¿Í¤ÏÂç¤¤Êº®Íð¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÌµÃÎ¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÜ·ï¤Î½ÅÂçÀ¤òÇ§¼±¤·¡¢¸½ºßÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ª¤è¤Ó½Ð±éÃæ¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀâÌÀ¤¬ÃÙ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³¤³°¥Ä¥¢¡¼ÆüÄø¤ä´ØÏ¢³Æ½ê¤È¤ÎÄ´À°¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢¿×Â®¤ÊÈ¯É½¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¡¼ËÜ¿Í¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢»ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃÂê¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ËÃÎ¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ëº®Íð¤·¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤ê¡¢Î©¾ì¤ÎÀ°Íý¤Èº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤òÁá¤¯¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤â¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢Ä¾ÀÜ¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤È¤ÏÌµ±ï¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼þ°Ï¤ò¤è¤ê¿µ½Å¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¿®¤¸¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÂÐ¤·¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤òÀ¿¼Â¤Ë¹Ô¤¤¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤È¼þ°Ï¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹»þ´Ö¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢½Å¤Í¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢È¯É½¤ÏÃÙ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÎ¨Ä¾¤«¤Ä¿¿Ùõ¤ÊÊ¸¾Ï¤ò¸ø³«¤·¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¥¡¼¡£15Æü¤Ë¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤È¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿2Ê¬23ÉÃ¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢¡Ö¸½ºßÄóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ò¿µ½Å¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Ë¡Åª¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ¿ÏÇ¤äÏÀÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤ä¼Õºá¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Ãí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤óÌäÂê¤ò´Þ¤à¿ô¡¹¤Îµ¿ÏÇ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ÎÄê¤âÈÝÄê¤â¤»¤º¡¢¡ÖË¡Åª¼êÂ³¤¡×¤Î¤ß¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë»ÑÀª¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤äÀ¤´Ö¤Ëº®Íð¤ä¼ºË¾¤òÍ¿¤¨¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤ÅÀ¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¥¡¼¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾õ¶·¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÀâÌÀ¤·¡¢¼«¿È¤ÎÌµÃÎ¤òÎ¨Ä¾¤ËÇ§¤á¤ÆÈ¿¾Ê¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÁûÆ°¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¡¢ÀâÌÀ¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ò¼ºË¾¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·«¤êÊÖ¤·¼Õºá¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÈóÆñ¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¼Õºá¤òÍ¥Àè¤·¡¢À¿¼Â¤«¤ÄÀ®½Ï¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¸«¤»¤¿ÅÀ¤Ï¡¢¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡þ¥¡¼ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1991Ç¯9·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥¥Ü¥à¡£15ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¼õ¤±¤¿SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢8000¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¹ç³Ê¡£Âçî¹¡Ê¥Æ¥°¡Ë»Ô½Ð¿È¤ÇÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ëè½µËö200km°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿¥½¥¦¥ë¤Î»öÌ³½ê¤Þ¤ÇÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬À¸»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¡£²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±éµ»¤äMC¤Ç¤âºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤âÆÀ°Õ¡£SHINee¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë°áÁõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢²»³Ú¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£