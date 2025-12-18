【MODEROID ムゲンキャリバー】 12月19日12時 予約受付開始予定

　グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ムゲンキャリバー」の予約受付を12月19日に開始する。

　本製品はアニメ「特装機兵ドルバック」に登場する主人公機「ムゲンキャリバー」をプラモデル化したもの。作中ではジープ形態である「ランドキャリバー」から人型形態「ムゲンキャリバー」へ変更でき、プラモデルでも同様の変形機構を差し替えなしで表現できるという。

　「特装機兵ドルバック」は1983年に放送されたアニメ。地球侵略を開始した「イデリア」と、「バリアブルマシーン」を駆る「ドルバック隊」との戦いを描いた。

(C)ASHI PRODUCTIONS