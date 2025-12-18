¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡×¤è¤ê¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥·ー¡×¤¬2027Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¡£¡ÖÌ¾¾õ¤·¤¬¤¿¤¤¥Ê¥Ë¥«¡×¤é¤·¤¤¥Ì¥ë¥Ì¥ë¼Á´¶¤âÉ½¸½¡ÖÌÜ³«¤Àå½Ð¤·´é¡×¥Ñー¥Ä¤âÉÕÂ°
¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥·ー¡Û 2027Ç¯2·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§33,000±ß
¡¡¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¢ー¥Ä¾å³¤¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥·ー¡×¤ò2027Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï33,000±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥²ー¥à¡Ö¥¢¥ºー¥ë¥ìー¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÉ÷ÈÁ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥·ー¡×¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥»¥¯¥·ー¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ä¡¢¿¼³¤¤ËÄ¹¤¯À¸¤¤Æ¤¤Æ¡¢¼«¤éÀ°¤¨¤¿È±¤Ê¤É¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Çò¤¯³ê¤é¤«¤ÊÈ©¤ä°áÁõ¤ÎºÙÉô¤â¡¢ÃúÇ«¤ËÅÉÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°õ¾ÝÅª¤Ê¿¨¼ê¤Ï¡¢¥Ì¥ë¥Ì¥ë¤Ê¼Á´¶¤È¡¢¿ÈÂÎ¤ØÍí¤ß¤Ä¤¯Â¤·Á¤âºÙ¤«¤¯ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌÜ³«¤Àå½Ð¤·´é¡×¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¿¼³¤¤è¤êË¬¤ì¤¿Êá¿©¼Ô¤¬¡È¿©»ö¡É¤ò¤¹¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¥·ー
²Á³Ê¡§33,000±ß
¥¹¥±ー¥ë¡§1/7
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó295mm
(C) Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd.