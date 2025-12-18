１７日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、大人気企画「名探偵津田」を放送。突然、医師役でザ・たっちの「たくや」が登場し、津田が双子であることを指摘していたが、ネットも実は「かずや」と入れ替わっていたのでは？と指摘する声が上がっている。

たくやは、殺された劇団ひとりの実家で、父親の主治医として登場。突然のざ・たっち投入で、名探偵津田も、たくやのアリバイは双子であるため、成立しないのでは、などと指摘していた。

もちろんたくやは「何を根拠に言ってるんだ！」などと双子説を真っ向否定していたが、たくやは、劇団ひとりの父が書斎で殺されていた時に、首の脈を確認するときは左手で触っていたが、アリバイ証明と言っていた庭でのゴルフの素振りは右利きの素振りだった。

さらには、ひとりの弟が殺されたときもたくやが登場するも、このときは右手で確認していた。また、発見された家系図には、「琢也」という人物がいた。

果たして「双子」であることは事件にかんけいしているのか。たくやとかずやはどこかのタイミングで入れ替わっていたのか？完結編にも注目だ。