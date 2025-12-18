¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¶åÎ¤°¡Ï¡¡¡2000Ëü±ßÁý¤Î1²¯6000Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¡¡Íèµ¨ÌÜÉ¸¤Ï¥À¥ë°ÊÍè¤Î¡Ö230¥¤¥Ë¥ó¥°¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¶åÎ¤°¡Ï¡Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤¬18Æü¡¢Âçºå¡¦Éñ½§¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨Ç¯Êð1²¯4000Ëü±ß¤«¤é2000Ëü±ßÁý¤Î1²¯6000Ëü±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£
¡¡¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÍèÇ¯¤µ¤é¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È¡×
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ë³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¡¢2Ç¯·ÀÌó¤Ç½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤ò´Þ¤á¤¿Áí³Û4²¯±ß¤Î¾ò·ï¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼´¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¡¢25»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¤Ç¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î11¾¡¡Ê8ÇÔ¡Ë¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦41¤È¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥»¥ê¡¼¥°¤«¤é¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ë¤¤Æ¡¢Ëè»î¹çÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤¦Åê¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Æ»¶Ú¤â¾¯¤·¸«¤¨¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥×¥ì¡¼ÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥í12Ç¯¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿¸åÇÚÅê¼ê¤¿¤Á¤Ø¤ÎÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤â¸÷¤Ã¤¿±¦ÏÓ¡£ÍèÇ¯35ºÐ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¡Ö²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤ËÀ®ÀÓ¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¸å²ù¤¹¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤Ø°ÕÍßÅª¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Ï200¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï164²ó1/3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÅþÃ£¤Ê¤é¤º¡£¡Öºò¥·¡¼¥º¥óÆþÃÄ²ñ¸«¤Î»þ¤Ë200¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£230¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¥¿¥Õ¥Í¥¹±¦ÏÓ¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¢Ãæ·Ñ¤®¡¢ÍÞ¤¨¤ÈÊ¬¶È²½¤¬¿Ê¤à¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢Åêµå²ó230²ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤Î¤Ï11Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î232²ó¤¬ºÇ¸å¡£200¥¤¥Ë¥ó¥°¤â18Ç¯¤Îµð¿Í¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¤Î202²ó°ÊÍè¡¢½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ÕÃÏ¤Ç¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é¹ß¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£