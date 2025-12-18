前巨人2軍監督でオイシックスの「CBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）」に就任した桑田真澄氏（57）が18日、都内のホテルで会見した。

巨人を10月に退団後にオファーを受けた桑田氏はCBO就任の経緯について「来年は充電期間、ゆっくりしようと思っていた。メジャーリーグを視察して情報をアップデートしたり、ワイン造り、お米造りしながら、野球界全体を見て、充電しようかと思っていた。郄島会長、池田社長、フロントのみなさんから熱心に誘っていただいて、熱い思いに心打たれまして。新たな挑戦をしてみようというところに、行き着いた」と説明した。

続けて「NPBに参入して2年目の若い球団。資金力、戦力、劣ることは否めない。特に巨人と比べたら、雲泥の差があると思う。ただ、若い球団で僕自身が新しい挑戦をすることで、日本球界の発展につながっていくのではという思いもあった。今までの経験と大学院で学んだことを生かしながら貢献していきたい」と決意。「僕一人が来たから急に強くなるわけにはいかない。やはり勝負の世界で長年生きていたので、厳しさはわかっている。戦力的にも非常に苦しい。しかし、若い球団だからこそ、チームの文化をしっかりつくって、育成システムを構築し、選手の強化を短期、中期でやって、長期的には勝てるチームに育てていきたい」と抱負を語った。